Polícia encontra drogas dentro de bueiro em operação contra o tráfico em Santa TeresaReprodução de vídeo / Divulgação

Publicado 23/07/2021 07:57 | Atualizado 23/07/2021 07:58

Rio - A Polícia Civil realizou uma operação, na tarde de quinta-feira (22), para combater o tráfico de drogas na Rua André Cavalcanti, em Santa Teresa, na Região Central. Policiais civis da 7ª DP (Santa Teresa) cumpriram mandados de busca e apreensão em três casarões na região e prenderam um homem que estava foragido do sistema prisional. Com auxílio de cão farejador da CORE, os agentes apreenderam sacolés de maconha e de cocaína em um bueiro próximo as casas.

A polícia informou que a ação foi para dar continuidade as prisões realizadas em flagrante, no dia 23 de junho deste ano, contra Tuany Pereira da Silva e Leidy Ketlen Lourenço. De acordo com a especializada, moradores da região reclamavam que traficantes costumam ameaçar e proíbem que os prédios usem câmeras de segurança para filmar a rua. Os moradores também tem sido coagidos ao reclamar da prática criminosa.

A rua tem sido alvo de ações da polícia e nos últimos dias seis pessoas foram presas e houve apreensão de drogas. Das seis prisões, cinco são por envolvimento ao tráfico e um por estar foragido do sistema prisional. Na quarta-feira (21), policiais militares apreenderam cocaína e trouxinhas de maconha na Rua André Cavalcanti. Além disso, no último domingo (18), PMs prenderam um homem e apreenderam cocaína, pedras e maconha.



A polícia ressaltou que as investigações contra o tráfico na região seguem.