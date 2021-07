20ªDP (Vila Isabel) investiga o caso - Reprodução

Publicado 29/07/2021 15:14 | Atualizado 29/07/2021 15:23

Rio - A 20ª DP (Vila Isabel) investiga uma série de envenenamentos de animais no Grajaú, na Zona Norte do Rio. Segundo moradores, gatos e cachorros têm sofrido intoxicação e morrido por conta de água e comida colocados em alguns pontos do bairro. Quem mora na região tem usado as redes sociais para alertar aos tutores de pet sobre o problema e para tomar cuidado durante os passeios.

"Tivemos notícias de cachorros envenenados próximo à rua Marechal Jofre com a rua Olegarinha no Grajaú.

Não é a primeira vez que acontece. Antes foi com uma cachorra que pelo seu tamanho grande e agilidade no atendimento, ficou bem. Dessa vez o cachorro era pequeno e faleceu[...] Aos demais tutores de cachorros: precisamos tomar cuidado com nossos amigos nos passeios e nos unirmos para que essa pessoa covarde pague por seus crimes", disse uma moradora em uma rede social.

Em outro depoimento, um morador conta que perdeu seu gato, de dois anos, há cerca de trinta dias. O animal havia bebido água com veneno e não resistiu ao quadro de intoxicação. Segundo ele, a suspeita é do uso do veneno conhecido como chumbinho, usado para matar ratos. "Sintomas típicos de envenenamento por chumbinho: hipotermia, pupilas dilatadas, insuficiência renal, sialorreia e insifuciência pulmonar. Era novinho, tinha apenas dois anos de idade. Mesmo que ninguém tenha lançado propositalmente para ele, o uso indiscriminado do chumbinho (aldicarb) deve ser combatido", completou.

Segundo uma moradora, até o momento foram três casos de envenenamentos de animais, todos registrados na unidade local.