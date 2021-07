Policiais da 120ª DP (Silva Jardim) prenderam homem que estuprou enteada de 13 anos - Divulgação/PCERJ

Publicado 29/07/2021 16:38

Rio - Um homem acusado de amarrar e estuprar a enteada, de 13 anos, foi preso por policiais da 120ª DP (Silva Jardim) na quarta-feira (28), no bairro Caxito, em Silva Jardim. A prisão foi realizada após denúncia e um trabalho de inteligência e monitoramento.



De acordo com as investigações, o homem aproveitava o momento em que a mãe da menina saía de casa para fazer tratamento de saúde e ficava sozinho com os filhos dela. O criminoso mandava as crianças mais novas brincar no quintal, levava e amarrava a vítima pelos punhos e tornozelos na cama de um dos quartos e cometia os abusos. O acusado também ameaçava a menina. Os crimes aconteceram entre os anos de 2018 e 2019.



Após investigações, ele foi localizado e preso. O autor também foi encaminhado para o sistema penitenciário onde está à disposição da Justiça.