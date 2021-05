Lulu Santos completa 68 anos e ganha declaração de amor do marido, Clebson Teixeira Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 11:32 | Atualizado 04/05/2021 11:38

Rio - Lulu Santos completa 68 anos nesta terça-feira. O cantor ganhou uma homenagem pra lá de apaixonada do marido, o analista de sistemas Clebson Teixeira, de 29.

"Me arrisco a dizer que abril e maio são os meses mais especiais das nossas vidas. É incrível como tudo parece se encaixar nesses dois meses do ano. São tantas coisas boas que aconteceram, e continuam acontecendo, que poderíamos nos dar ao luxo de chamá-los de meses da sorte. Hoje estou muito feliz por estar ao seu lado, enquanto você comemora mais um ano de vida, mais ainda pelo dia que escolhemos essa data tão significativa para nos casarmos", escreveu Clebson.

"Queria saber expressar toda a gratidão por me fazer tão feliz ao seu lado, mas logo me vem uma frase que você sempre diz 'amor e carinho, a gente não agradece'. Pois bem, espero poder sempre te dar de volta tudo de bom que você me causa. Feliz aniversário, felizes dois anos de casados!", finalizou.