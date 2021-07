PF ganha novo núcleo de investigação no Rio - Arquivo/Polícia Federal

PF ganha novo núcleo de investigação no RioArquivo/Polícia Federal

Publicado 29/07/2021 08:33

Rio - Polícia Federal irá inaugurar nesta quinta-feira o Centro de Inteligência Policial Operacional da Missão Redentor. O projeto terá uma equipe de policiais, de diversos estados, com foco na área de inteligência, no combate às organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas e armas, corrupção e crimes ambientais.

A cerimônia de abertura da unidade, na Superintendência da PF no Rio, contará com a presença do Diretor Geral da corporação, o delegado Paulo Gustavo Maiurino.

O objetivo do novo núcleo é mapear áreas de influência e atuação de grupos criminosos violentos e desarticular as suas estruturas, ao realizar a prisão de lideranças e focar no setor financeiro dos grupos, que compõem o crime organizado.