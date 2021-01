Equipe do Corpo de Bombeiros atropela pedestre Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 21:05 | Atualizado 02/01/2021 21:34

Rio - Um pedestre foi atropelado por uma equipe do 1º Grupamento de Bombeiros Militar (Humaitá), na tarde deste sábado (2), quando atravessava a Rua General Polidoro, em Botafogo. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no Centro do Rio, e ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

De acordo com informações iniciais, a equipe estava a caminho para atender uma ocorrência de fogo em uma via pública. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Publicidade

Os envolvidos foram ouvidos pelos agentes na unidade policial. O caso foi encaminhado para a Justiça.