Rio - O homem apontado como líder do tráfico de drogas da Fazendinha, no bairro Badu, em Niterói, foi preso nesta quinta-feira. Ele também é investigado por roubo de carros e casas das proximidades da comunidade. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Agentes da 79ª DP (Jurujuba) o encontraram após o serviço de inteligência e cruzamento de dados da Polícia Civil. Contra ele, existiam cinco mandados de prisão em aberto por roubo.

De acordo com as investigações, o suspeito teria passado a ordenar os roubos de carros e casas da região após tomar o controle do tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.