Programa pretende suprir a necessidade de profissionais que vivem do samba e do Carnaval - Fabio Costa/Ag.O Dia

Publicado 31/07/2021 11:00 | Atualizado 31/07/2021 13:52

Rio - A Central Única das Favelas (CUFA) distribui neste sábado (31) 150 toneladas de alimentos arrecadados pelo programa "G. R. E. S. Unidos da CUFA", em parceria com a Frente Nacional Antirracista (FNA), para cerca de 60 mil trabalhadores da cadeia produtiva do samba e do Carnaval, no Sambódromo da Marques de Sapucaí, no Centro do Rio. Aproximadamente 15 mil famílias serão beneficiadas com cestas básicas.

"Nossa meta era de 80 toneladas e conseguimos 150 toneladas, que estão sendo entregues hoje para as 80 Agremiações de Escola de Samba e blocos afro do Rio de Janeiro, assim beneficiando em torno de 15 mil famílias, ou seja, 60 mil pessoas", declarou o diretor da CUFA, Wellington Galdino.



A ação começou às 10h e se estende até às 14h. A iniciativa foi criada para suprir a necessidade de profissionais que vivem do samba e do Carnaval, e acabaram sendo muito afetados pela pandemia de covid-19. O evento terá a presença de representantes de escolas de samba e de blocos afro do Rio de Janeiro.



"O Carnaval movimentava R$8 milhões por ano. Com isso, o seu não acontecimento, em 2021, por causa da pandemia, causou prejuízo para muitas pessoas, que fez com que nós tomássemos a iniciativa de reparar um pouco isso, com essa ação que teve grande apoio de tanta gente e tantas instituições", explicou a diretora de produção da CUFA, Elaine Caccavo.



O programa vai ocorrer em outros estados do Brasil. No Rio, a ação conta com o apoio da Liga das Escolas de Samba (Liesa), da Liga Independente do Grupo A do Rio de Janeiro (LigaRJ), da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil (Liesb) e da RioTur.

"A comunidade está muito carente nesse frio que está passando, nessa pandemia. Então, é uma grande iniciativa da CUFA, com essas cestas básicas", celebrou o diretor de harmonia da Unidos do Porto da Pedra, Luís Borges.

"Recebemos com muita alegria a doação da CUFA, essa colaboração, esse cuidado. É com muita importância que essas cestas vão para a comunidade de Padre Miguel, para os trabalhadores de Carnaval que estão necessitando de uma ajuda", continuou a diretora do departamento Social da Mocidade Independente de Padre Miguel, Paula do Rosário.

"Hoje nós estamos aqui nessa festa na Marquês de Sapucaí, que é a festa das cestas básicas, da comida, da alimentação. Eu quero agradecer à Frente Nacional Antirracista, a CUFA e também a todos esses voluntários e patrocinadores. Gratidão por hoje nós termos comida para colocar na mesa e panela cheia", agradeceu a fundadora e presidente do Afroxé Raízes Africanas, Mãe Isabel de Oiá.