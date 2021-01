Unidade de processamento de computador foi apreendida pela Polícia Civil para inspeção Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 16:30 | Atualizado 11/01/2021 16:33

Rio - Funcionários da prefeitura encontraram, nesta segunda-feira (11), uma CPU (unidade de processamento de computador) em um duto de ar-condicionado, durante o processo de mudança da presidência da Riotur de um andar (5°) para o outro (4°), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O componente foi achado após as equipes verificarem um vazamento no teto de gesso de algumas salas do local, no fim da semana passada. O equipamento, que estava protegido por uma espuma, foi encontrado vazio, sem nenhum armazenamento ou memória.

A Polícia Civil foi chamada para ir à Cidade das Artes inspecionar o material. Uma equipe de peritos explicou que dois trabalhos vão ser feitos: um para colher impressões digitais na CPU e outro para saber há quanto tempo ela foi colocada dentro do duto. Apesar de não apresentar nenhum conteúdo, foi achada uma identificação da prefeitura na máquina.

Publicidade

A delegada da Coordenadoria de Investigações de Agentes com Foro da Polícia Civil, Ana Paula Faria, responsável pelas investigações sobre o caso, explicou que a CPU, encontrada na sala que era da vice-presidência da Riotur, já foi apreendida e será submetida a exames e vistorias mais aprofundadas. "Achamos o equipamento no teto de um dos cômodos e, a princípio, as perícias constataram que não há nada dentro do aparelho. Agora, os agentes estão realizando papiloscopia para ver se detectam algo", disse ela.

"Mas, enquanto isso, vamos tentar verificar o número da CPU e analisar se é ou não um bem patrimoniado da Riotur. A máquina também está com a placa raspada, o que dificulta um pouco", completou.