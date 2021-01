O criminoso foi preso na comunidade da Fazendinha, em Niterói Polícia Civil / Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 16:54 | Atualizado 09/01/2021 17:00

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado, um homem conhecido como "Pezão", suspeito de estuprar mãe e filha em Niterói em agosto 2019. De acordo com investigações, ele teria rendido as duas vítimas com uma faca enquanto elas caminhavam por uma trilha do Parque da Cidade. A dupla conseguiu fugir após o homem se assustar com a chegada de um grupo de pessoas no local.

Agentes afirmam que o estuprador estava escondido na casa de parentes na comunidade da Fazendinha, no Sapê, também em Niterói.

O homem foi preso e encaminhado a 76ª DP (Niterói), onde responderá pelo crime de estupro.