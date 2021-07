Publicado 31/07/2021 10:16 | Atualizado 31/07/2021 13:24

Rio - Um policial militar do 15º BPM (Duque de Caxias) está internado em estado gravíssimo após ter sido atropelado por criminosos na Rodovia Rio-Magé nesta sexta-feira. O militar passou por 10 horas de cirurgia no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Saracuruna), em Caxias, e está aos cuidados do setor de Neurologia, informou a assessoria de imprensa da Secretaria de Polícia Militar neste sábado.

O policial foi atropelado na Rodovia Rio-Magé, altura de Nova Campinas, sentido Imbariê, durante uma tentativa de abordagem a um carro que tinha sido roubado em uma localidade desconhecida. Na ação, houve confronto e os criminosos fugiram de carro após o atropelamento. O automóvel que tinha sido o motivo da abordagem foi deixado no local. As informações são da PM.

O nome do policial não foi divulgado pela Polícia Militar. O comando do batalhão faz buscas na região para localizar os criminosos envolvidos na ocorrência. De acordo com a 62ª (Imbariê), diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do fato e identificar a autoria.