Antiga delegacia vai virar praça em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/07/2021 16:50

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias iniciou, na tarde desta quinta-feira, 29, a demolição do antigo prédio da 59ª DP, na Rua Aílton da Costa, no bairro Jardim 25 de Agosto. Em seu lugar será construída uma área de contemplação com jardins e iluminação em LED. Esta semana foi feita a retirada das estruturas internas, portas e grades das celas que, durante anos, receberam presos do município e outros condenados por crimes diversos.



A delegacia funcionou durante muitos anos como centralizadora de presos e recebeu em sua carceragem homens e mulheres que cometeram delitos leves e graves, nas áreas das 60ª, 61 e 62ª DPs, de Campos Elíseos, Imbariê e Xerém, respectivamente.

A demolição foi acompanhada pelo prefeito Washington Reis, o secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, o deputado estadual Rosenverg Reis e técnicos do órgão. O prédio fica na esquina das ruas Aílton da Costa, Major Frazão e Professor José de Souza Herdy e já abrigou órgãos públicos como o Detran e o extinto Instituto Pereira Faustino nas décadas de 60 e 70. Hoje, a 59ª DP funciona na Rua General Dionísio, junto ao complexo judiciário no bairro Jardim 25 de Agosto. Ela foi inaugurada em 2014, pelo Programa Delegacia Legal do governo do estado.