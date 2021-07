Dia Mundial de Luta Contra Hepatites Virais em Duque de Caxias - Divulgação

Dia Mundial de Luta Contra Hepatites Virais em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/07/2021 11:13 | Atualizado 29/07/2021 11:18

Duque de Caxias - Para marcar o Dia Mundial de Luta Contra Hepatites Virais, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque Caxias promoveu uma ação de saúde no Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher – CRAESM, localizado no Distrito de Xerém. A ação, realizada nesta quarta-feira (28), teve o objetivo de conscientizar e prevenir a população sobre a importância da realização do teste rápido para detectar hepatites virais e também a sífilis, que detectadas a tempo podem ser tratadas.

As hepatites virais atacam o fígado e, inicialmente, apresentam poucos sintomas. Por isso, é considerada uma doença silenciosa que pode levar a complicações antes mesmo que a pessoa descubra que está infectada. Segundo o Biólogo e Técnico de Laboratório, Sérgio Alberto, responsável pela realização dos testes no CRAESM, a iniciativa da direção da unidade pretende alcançar toda a população acima de 18 anos, mas os adolescentes a partir de 14 anos também podem fazer os testes, desde que acompanhados por um responsável.

“É importante ainda que o parceiro (a) da pessoa infectada também seja testado (a), já que uma das formas de contaminação é através das relações sexuais. Para as gestantes por exemplo, as testagens são sempre realizadas através do pré-natal. Aqui no CRAESM qualquer usuário pode fazer as testagens gratuitamente, desde que o usuário passe por uma consulta, faça seu prontuário e seja encaminhado para a realização dos testes”, informa o Técnico de Laboratório.



Atendimento na Rede Municipal de Saúde



Em Duque de Caxias, desde 2006 é realizado atendimento ambulatorial de pacientes com hepatite B e C na rede municipal. Atualmente, o atendimento é realizado no Serviço de Atendimento Especializado, no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias. São realizados cerca de 700 testes por mês no município.

Os exames de sorologia para Hepatite B e C podem ser realizados nos laboratórios conveniados da rede pública do município. Os Testes Rápidos para Hepatites B e C, assim como de Sífilis, estão disponíveis em várias unidades da rede municipal, como o Centro Municipal de Saúde (CMSDC), CRAESM, na UPH de Imbariê, nas UBSs e ESFs do município.

Além disso, a vacina para prevenção da Hepatite B está disponível em todas as unidades de saúde do município que possuem sala de vacina. É recomendada para todos os recém-nascidos e gestantes, bem como para pessoas de qualquer faixa etária que não tenham sido vacinadas previamente.



O CRAESM está localizado à Rua 25 de Agosto, na Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento na unidade é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e, aos sábados, das 7h às 12h.