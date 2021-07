Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - Após um período de obras para melhorias e ampliação dos espaços de atendimento, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Figueira será reinaugurado na próxima quinta-feira, 05/08, às 11h. Com a reforma, o espaço passa a contar com salas de atendimento amplas e arejadas, sala de reunião, banheiro com acessibilidade para cadeirante, rampas de acesso, ar condicionado e iluminação apropriada em todas as salas, portas de entrada e saída, além de um jardim no pátio.

"É com muito orgulho que reinauguramos esse espaço fundamental para os moradores do bairro Figueira. Com as obras vamos poder atender melhor todos os usuários, com novos espaços e o atendimento cuidadoso já conhecido dos nossos profissionais técnicos e assistentes sociais", afirmou o secretário Marcus Vinícius Guimarães Boquinha.

O CREAS é uma unidade pública da Assistência Social que atende pessoas que vivenciam situações de violação de direitos ou de violência. No local, é feito o acompanhamento de adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. Famílias e idosos que tiveram seus direitos violados também são acompanhados pelo CREAS.

Nos Centros são disponibilizadas informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e mobilização comunitária. Além do CREAS Figueira, Duque de Caxias também conta com outras duas unidades nos bairros do Centenário e Vila Maria Helena.

O CREAS Figueira é responsável pelo atendimento a 23 bairros do 3º Distrito: Vila Urussaí, Bom Retiro, Parque Chuno, Chácaras Rio-Petrópolis, Campos Elíseos, Cidade dos Meninos, Jardim Primavera, Pilar, Saracuruna, Cangulo, Figueira, Imbariê, Parada Angélica, Parada Morabi, Capivari, Santa Lúcia, Jardim Anhangá, Vila São José, Parque João Pessoa, Parque Marilândia, Vila Capixaba, Jardim Rosário e Parque Barão do Amapá.