Publicado 29/07/2021 12:51

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está concluindo o recapeamento asfáltico de vários trechos da Avenida Automóvel Clube, no terceiro distrito, como parte do programa de reurbanização dos bairros. Esta semana homens e máquinas estão atuando no trecho da Poliarme. Na semana passada foi recapeado o trecho que corta o bairro Taquara.

Uma das principais via do terceiro distrito, a Avenida Automóvel Clube foi duplicada em toda sua extensão durante a gestão do prefeito Washington Reis que também construiu a ciclovia que beneficia diariamente milhares de moradores. A Avenida liga a Rodovia Washington Luiz ao distrito de Piabetá, em Magé. A pista para ciclistas também ganhou nova pavimentação asfáltica.



Outras obras de infraestrutura estão em andamento na região. No bairro Barro Branco foram iniciadas, na semana passada, as obras de drenagem e pavimentação de 24 ruas que também vão receber iluminação em breve.



Na região do terceiro distrito, a Prefeitura está construindo três creches. Duas no bairro Jardim Anhangá e uma em Imbariê. Outras duas vão atender crianças dos bairros Corte Oito e Chácaras Rio-Petrópolis, no primeiro e segundo distritos, respectivamente. As unidades estão sendo construídas com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação. A SMODC também está realizando obras de infraestrutura (drenagem, pavimentação e calçadas) nas ruas do entorno das creches 1 e 2 do bairro Jardim Anhangá. Os canais da região estão sendo limpos e desassoreados pelo órgão.



Ainda no terceiro distrito, a administração municipal está trabalhando na reforma e revitalização da Praça de Parada Angélica. A área de lazer vai ganhar novo piso intertravado, jardins e equipamentos (playground e academia de ginástica) para crianças e terceira idade, além de iluminação em LED.