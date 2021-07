Cevina - Divulgação/Comida Di Buteco

CevinaDivulgação/Comida Di Buteco

Publicado 29/07/2021 16:26

Duque de Caxias - Começa nesta sexta-feira, 30, o concurso Comida di Buteco. Com foco no delivery e o lema “Salve os Butecos”, a 21ª edição do concurso vai até o dia 29 de agosto. Os petiscos concorrentes agora terão o valor fixo de R$ 27. Ao todo, são 73 participantes, em Duque de Caxias, são quatro.

Veja os participantes caxienses no concurso:

Publicidade

Boteco do Teixeira - Rua General Venâncio Flores, 594 - Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias. Tel.: 2772-4258

Funcionamento: Segunda a Sexta, de 18h às 23h; Sábado e Domingo, de 16h às 23h.

Petisco: Poxa, que coxa! - Coxa de Batata Rostie, Recheada com Frango Assado no Vinho Branco, Cream Cheese, Muçarela e Bacon. Acompanhado de 01 molhos especial!

Boteco do Teixeira Divulgação/Comida Di Buteco



Cevina - Rua General Venâncio Flores, 955 - Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias . Tel.: 38422525

Funcionamento: Segunda a sexta, de 18h à 00h; sábado e domingo, de 16h à 00h.

Petisco: Trio Teco - Três Mini sandubas: 1° pão artesanal de cebola roxa, suculento blend bovino com bacon, maionese de especiarias e barbecue artesanal com bacon. 2° pão artesanal de batata, pernil desfiado, maionese de limão siciliano, geleia de pimenta agridoce e cebola roxa do Chef. 3° pão artesanal de mandioca, blend de carne de sol, maionese de coentro e cebola roxa na manteiga de garrafa. - Rua General Venâncio Flores, 955 - Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias . Tel.: 38422525Funcionamento: Segunda a sexta, de 18h à 00h; sábado e domingo, de 16h à 00h.Petisco: Trio Teco - Três Mini sandubas: 1° pão artesanal de cebola roxa, suculento blend bovino com bacon, maionese de especiarias e barbecue artesanal com bacon. 2° pão artesanal de batata, pernil desfiado, maionese de limão siciliano, geleia de pimenta agridoce e cebola roxa do Chef. 3° pão artesanal de mandioca, blend de carne de sol, maionese de coentro e cebola roxa na manteiga de garrafa.

Publicidade

Edinho do Carangueijo Divulgação/Comida Di Buteco



Edinho do Caranguejo - Rua Humberto de Campos, 143 - Centro - Duque de Caxias. Tel.: (21) 2772-1319

Funcionamento: Segunda a Quinta, de 12h à 00h; Sexta e Sábado, de 12h à 00h30min;

Petisco: Deu cupim na banana - Suculento cupim assado lentamente por 5 horas acompanhado de farofa de banana e molho agridoce de beterraba com rapadura.



Pasta da Nonna - Avenida Brasil, nº 367, Vila São Luiz - Duque de Caxias - RJ. Tel.: 39024780

Funcionamento: Segunda a Sexta, de 18h à 00h; Sábado de 13h à 00h; Domingo de 13h às 23h30min.

Petisco: La Terra Nostra - Esse delicioso pão italiano faz parte do caderno secreto da NONNA. A receita é simples: um maravilhoso pão regado com molho de tomate da Nonna, recheado com carne assada, requeijão e muçarela. E ainda vem uma farofinha crocante e uma geleia de cebola. Isso tudo lembrando a boa e velha comida de VÓ! - Rua Humberto de Campos, 143 - Centro - Duque de Caxias. Tel.: (21) 2772-1319Funcionamento: Segunda a Quinta, de 12h à 00h; Sexta e Sábado, de 12h à 00h30min;Petisco: Deu cupim na banana - Suculento cupim assado lentamente por 5 horas acompanhado de farofa de banana e molho agridoce de beterraba com rapadura.- Avenida Brasil, nº 367, Vila São Luiz - Duque de Caxias - RJ. Tel.: 39024780Funcionamento: Segunda a Sexta, de 18h à 00h; Sábado de 13h à 00h; Domingo de 13h às 23h30min.Petisco: La Terra Nostra - Esse delicioso pão italiano faz parte do caderno secreto da NONNA. A receita é simples: um maravilhoso pão regado com molho de tomate da Nonna, recheado com carne assada, requeijão e muçarela. E ainda vem uma farofinha crocante e uma geleia de cebola. Isso tudo lembrando a boa e velha comida de VÓ!

Pasta da Nonna Divulgação/Comida Di Buteco

Publicidade

"Vaquinha virtual"

Por respeito às famílias de todos os empreendedores e suas equipes que foram atingidas pela Covid-19, o concurso criou o crowdfunding “Salve os Butecos”. A vaquinha pretende ajudar a gerar fluxo de caixa para os bares de forma que eles possam se reerguer. Todos podem participar: consumidores, empresas, veículos de comunicação e mídia. E as doações poderão ser feitas em espécie, produtos (no caso de empresas que atendem diretamente os butecos) e espaços na mídia para divulgar a campanha. A meta é arrecadar R$ 3 milhões entre julho e agosto e dividir igualmente entre os participantes. As doações já podem ser feitas através da conta:

Publicidade

Banco Santander 033

Agência: 1595

Conta número: 130023050

Comida di Buteco Produções Gastronômicas LTDA

CNPJ: 06.204.569/0001-55