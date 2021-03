Soldado do Exército Brasileiro é detido após furto de carne em quartel de Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 12:45 | Atualizado 20/03/2021 12:55

Rio - Fim de semana sem churrasco e na cadeia. Policiais do programa de segurança Niterói Presente prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (19), um soldado do Exercito Brasileiro por furto de mais de 50 quilos de carne do 21º Grupo de Artilharia em Campanha, em Jurujuba, Niterói.

O militar foi flagrado com o carro estacionado em uma rua nas proximidades do quartel. Ao perceberem a atitude suspeita, os policiais abordaram o soldado que alegou ter comprado a carne em um mercado, mas não apresentou nota fiscal.

Levado para a delegacia, o rapaz confessou o crime e delatou um segundo militar que o teria ajudado. O rapaz de 26 anos ficará preso administrativamente no quartel de Jurujuba.

Em nota, o Comando Militar do Leste informou que abriu Inquérito Policial Militar para apurar os fatos.

"Cabe ressaltar que o Exército Brasileiro não compactua com qualquer tipo de conduta ilícita por parte de seus integrantes, repudiando veementemente atitudes e comportamentos em conflito com a lei, com os valores militares e/ou com a ética castrense".