Vacinação em massa na MaréRobson Moreira / Agência O Dia

Publicado 29/07/2021 07:24 | Atualizado 29/07/2021 08:41

fotogaleria Rio - O Complexo da Maré inicia a vacinação em massa contra a covid-19 nesta quinta-feira. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a ONG Redes da Maré, a imunização acontecerá das 8h às 17h em Clínicas da Família, Centros Municipais de Saúde, Associações de Moradores, escolas e na Vila Olímpica da Maré, e vai até sábado.Nesta quinta, serão vacinadas pessoas entre 33 e 25 anos; no dia 30, jovens de 24 a 18 anos e em 31 de julho, quem tiver 18 anos ou mais. A imunização em massa será usada como estudo para a Fundação, que vai mapear o impacto da vacinação na população da Maré. A pesquisa vai avaliar a efetividade da vacina, medindo anticorpos e verificando a taxa de proteção direta conferida e a imunidade de rebanho (proteção indireta); a ocorrência de eventos adversos pós-vacinais nos imunizados; a transmissão e circulação de diferentes variantes e a dinâmica epidemiológica do coronavírus no Complexo.

A intenção é que neste período toda a população a partir dos 18 anos seja vacinada com a primeira dose do imunizante da AstraZeneca, produzido pela Fiocruz. De acordo com o Censo Maré, a comunidade tem 51,9% de sua população formada por jovens com menos de 30 anos, que ainda não foi contemplada pelo calendário de vacinação da cidade. Para receber a vacina, é necessário estar de máscara e apresentar documento de identificação com foto.

A iniciativa pretende imunizar 30 mil moradores, que serão acompanhados durante seis meses para monitoramento dos efeitos da vacinação em larga escala e da pandemia na comunidade. Os moradores cadastrados nas unidades de saúde da Maré até esta sexta-feira (23) e que ainda não foram convocados pela campanha de vacinação em andamento serão organizados para receber as doses da vacina por faixa etária.

Saiba onde se vacinar contra a covid-19 por localidade do Complexo da Maré:

Marcilio Dias



- Centro Municipal de Saúde João Cândido;

- Escola Municipal Cantor e Compositor Gonzaguinha.



Vila dos Pinheiros e Salsa e Merengue



- Clínica da Família Adib Jatene;

- Escola Municipal Paulo Freire (próximo a quadra);

- Escola Municipal Medalhista Olímpico Lucas Saatkamp (Praça do Salsa);

- Escola Municipal Marielle Franco;

- Associação de Moradores Vila dos Pinheiros.



Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau e Nova Maré



- Clínica da Família Augusto Boal;

- Escola Municipal IV Centenário;

- Escola Municipal Escritor Ledo Ivo;

- Associação de Moradores Morro do Timbau;

- Vila Olímpica da Maré.



Parque União

- Clínica da Família Diniz;

- Escola Municipal Ten Gal Napion.



Rubens Vaz



- Associação de Moradores Rubens Vaz;

- CIEP Helio Smidt.



Vila do João



- Centro Municipal de Saúde Vila do João;

- Escola Municipal Prof. Josué de Castro.



Conjunto Esperança



- Escola Municipal Teotônio Vilela.



Praia de Ramos e Roquete Pinto



- Clínica da Família Américo Veloso;

- Escola Municipal Armando de Salles Oliveira;

- CIEP Leonel Brizola;

- Associação de Moradores de Ramos e Roquete.



Nova Holanda e Parque Maré



- Clínica da Família Jeremias;

- Escola Municipal Lino Martins;

- Escola Municipal Nova Holanda;

- Escola Municipal Osmar Paiva;

- Escola Municipal Olimpíadas 2016;

- Escola Municipal Genival Pereira de Albuquerque.