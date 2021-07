Vacinação contra Covid-19 foi retomada na quarta-feira. Na foto, Roseli Ferreira, 34, no Museu da República, no Catete, Zona Sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/07/2021 06:58 | Atualizado 29/07/2021 07:03

Rio - A cidade do Rio vacina nesta quinta-feira (29) as mulheres de 33 anos, além da repescagem, na parte da tarde, para pessoas de 34 anos ou mais que perderam a data. A capital vai encerrar a vacinação de cariocas até 33 anos no sábado, e a expectativa é que comece a vacinar uma idade por dia, a começar pelos 32 anos, a partir da segunda-feira.

Nesta quinta-feira, mulheres de 33 anos podem se vacinar ao longo do dia; à tarde, há repescagem para pessoas de 34 anos ou mais. Na sexta-feira, homens de 33 anos são imunizados; à tarde, repescagem para quem tem 33 anos ou mais. No sábado, há repescagem para quem tem 33 anos ou mais.

Calendário da semana na capital DIVULGAÇÃO

Na manhã desta quinta-feira, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, comentou nas redes sociais que o Instituto Butantan, responsável pela produção da Coronavac, entregará ao Ministério da saúde 14,5 milhões de doses nas próximas duas semanas.

Parte do montante virá para o Rio de Janeiro, e a intenção é não mais adiar o calendário. A prefeitura mantém o planejamento de vacinar uma idade por dia a partir da próxima segunda-feira (2), a começar por cariocas de 32 anos.

Novo calendário de vacinação contra a covid-19 divulgado na noite de ontem pela Prefeitura do Rio Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Nas próximas duas semanas o @butantanoficial entregará mais de 14,5 milhões de doses ao @minsaude, é fundamental que se realize a distribuição imediata ao recebimento destas doses. #VemVacina

Hoje das 9,3 milhões de vacinas no estoque do Ministério 3 milhões são #CORONAVAC — Daniel Soranz (@danielsoranz) July 29, 2021