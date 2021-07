Secretário David Melo - (Imagem: Divulgação)

Secretário David Melo(Imagem: Divulgação)

Publicado 30/07/2021 19:02

A prefeitura de Paty do Alferes, por meio da Secretaria de Educação, autorizou a volta às aulas no município. Na rede estadual e privada, o retorno deve ser na próxima segunda (02), enquanto na rede municipal a previsão é iniciar o retorno presencial a partir do dia 16, de forma escalonada, híbrida e facultativa. De acordo com o secretário de Educação, o retorno foi aprovado pela comitê de retomada das aulas presenciais (Comissão Intersetorial) devido a queda do número de casos da covid-19 no município, desde que respeitadas as regras de biossegurança sanitárias. “Nós temos uma preocupação com a segurança tanto dos profissionais da educação quanto dos nossos alunos. Por isso, em conjunto com a saúde, um protocolo de retorno as atividades foi elaborado, com algumas exigências uso de máscara, disponibilização de álcool em gel, limitação de alunos por turma, entre outros. Nosso retorno não é obrigatório, continuaremos ofertando o ensino remoto para os alunos que assim desejarem. Os responsáveis têm até o dia 13 de agosto para manifestar na escola em que o aluno está matriculado se opta ou não pelo ensino presencial”, disse David Mello.



O prefeito Juninho Bernardes destacou a importância do retorno das aulas presenciais: “Estudos mostram que o fechamento das escolas representam um sério risco à educação, proteção e bem-estar das crianças, além de agravar ainda mais as desigualdades sociais. Assim, a reabertura das escolas é essencial, principalmente para as crianças mais vulneráveis. Foi montado um Comitê intersetorial com o objetivo de estabelecer normas de segurança, a fim de que nosso retorno seja aos poucos, sem impactar nas taxas de transmissão do coronavírus em nossa cidade.”



Publicidade

Cronograma de retorno às aulas da Rede Municipal

16 de agosto 5º ano

30 de agosto EJA Noturno e Diurno

13 de setembro 9º ano

20 de setembro 2º ano

27 de setembro 8º ano

04 de outubro 3º ano e 4º ano

11 de outubro 6º e 7º ano

18 de outubro 1º ano

25 de outubro Educação Infantil (Creche e pré-infantil)



Horário das Aulas:

Escolas Regulares

Manhã: 8h às 10h30 Aula Presencial

10h30 Merenda Escolar e retorno para casa

Manhã: 10h30 às 11h Ensino Remoto



Tarde: 13h às 16h Aula Presencial

15h30 Merenda Escolar e retorno para casa

Tarde: 15h30 às 16h Ensino Remoto

Escolas Integrais



Manhã: 8h às 11h Aula presencial / Merenda / Oficina

Manhã: 10h às 11h Ensino Remoto

Tarde: 13h às 16h Aula presencial / Merenda / Oficina

Tarde: 15h30 às 16h Ensino Remoto