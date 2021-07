A nova sede da prefeitura fica na Rua Coronel Bernardes, nº 157 - (Imagem: Divulgação)

Publicado 26/07/2021 14:24

A prefeitura de Paty do Alferes mudou de endereço e agora está instalada na Rua Coronel Manuel Bernardes nº 157. Segundo a administração municipal, a nova sede foi preparada para oferecer modernidade, economia e acessibilidade à população. “Paty cresceu e o prédio antigo já não atendia a demanda atual de atendimento. Uma exigência do Ministério Público é que tenhamos acessibilidade para atender os munícipes com deficiência. Assim, as novas instalações vão comportar melhor a equipe da prefeitura e vamos poder atender melhor os nossos munícipes com acessibilidade e conforto”, explicou a secretária de administração, Paula Rezende.



O prefeito Juninho Bernardes destacou que a mudança é importante para atender melhor o cidadão patiense, mas a meta é investir em uma sede própria no futuro. “Nós precisávamos de novas instalações para atender as necessidades dos munícipes com acessibilidade e também necessitávamos sair do prédio antigo, porque há uma disputa judicial pelo local, o que inviabilizava nossa permanência. Não conseguimos no primeiro mandato construir nossa sede, porque tivemos que pagar uma dívida de mais de R$9.000.000,00 herdada do governo anterior e quando conseguimos recursos para o município, tínhamos prioridades urgentes como investimento na saúde, educação e infraestrutura, como rede de drenagem, esgoto e asfalto. Assim, conseguimos este novo prédio, com mais economia, o m² desta nova locação é 30% menor do que o antigo, com novas instalações elétricas e hidráulicas, sem desperdício para o município. Mas temos um projeto para a construção de uma sede própria e trabalhamos para esta conquista”, disse o prefeito.



A nova sede da prefeitura fica na Rua Coronel Bernardes, nº 157 (ao lado da Academia Roberta Canedo) e o atendimento ao cidadão é das 12h às 18h.