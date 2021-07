Eurico anunciou melhorias em visitas a Três Rios e Levy - (Imagem: Divulgação)

Publicado 26/07/2021 14:22

Na última sexta-feira (23), em mais uma agenda do seu gabinete itinerante, o deputado estadual Eurico Júnior esteve em Comendador Levy Gasparian e se reuniu com a vereadora Maria Ribeiro, o vereador Anderson Muriçoca e a ex-candidata à prefeitura Claudia Fantana para informar que em breve o governador Claudio Castro irá anunciar as obras solicitadas por ele, via indicação parlamentar na Assembleia Legislativa (Alerj), e já licitadas. As obras incluem recapeamento asfáltico da RJ-151, que liga a BR-040 ao município de Valença, especialmente no trecho até o bairro de Afonso Arinos; e a construção de muro de contenção e sinalização do trecho que liga a BR ao bairro de Montserrat, em Levy Gasparian.



No mesmo dia, Eurico esteve em Três Rios, cidade que também será beneficiada com obras solicitadas via indicação parlamentar do deputado para recuperação asfáltica, acostamento, drenagem e sinalização da RJ-131, que liga o município à Levy Gasparian. “As intervenções da BR-040 foram solicitadas em 2019, pela então vereadora Claudia Fantana e mais recentemente pelos vereadores Tiago Maia e Maria Ribeiro, de Comendador Levy Gasparian, e encaminhadas por mim em março desse ano, via indicação parlamentar da Alerj, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio do presidente do DER, Luiz Roberto Pereira de Souza”, explicou Eurico. Já as melhorias na RJ-131 foram solicitadas pela vereadora Ana Carolina Junqueira, da ONG Patinha Amiga de Três Rios, e pelo vereador Tiago Maia, de Levy Gasparian, e também foram encaminhadas pelo deputado via Alerj, em abril desse ano. “É gratificante saber que o trabalho que tenho realizado como deputado estadual está rendendo bons frutos para impulsionar o desenvolvimento dos municípios do interior e dar mais conforto e segurança aos moradores. A recuperação dessas estradas é fundamental para o incremento da produção agrícola, do turismo e da infraestrutura das cidades para receberem novas indústrias e estabelecimentos comerciais. Por meio de indicações parlamentares, projetos de lei e da participação em doze comissões permanentes na Assembleia Legislativa encaminho demandas dos poderes executivo, legislativo e da população dos municípios do interior”, avaliou o deputado, que se reuniu com a presidente do PV, Sueli, o vereador Telmo Cardoso e os ex-vereadores Rozemar Guezo e Josimar da Dengue.