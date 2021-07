Material apreendido na ação - Imagem: Divulgação

Publicado 22/07/2021 20:16

Nesta quinta-feira (22), um homem de 22 anos foi preso em Engenheiro Paulo de Frontin, cidade do Vale do Café, acusado de tráfico de drogas, corrupção de menores e estupro de Vulnerável. Durante ação na RJ-127, policiais militares do 10º Batalhão abordaram um ônibus e desconfiaram do jovem, que parecia tenso. "Foi observado que estava com duas passagens, porém sem ninguém ao seu lado. Na mesma fileira, três bancos atrás, estava uma menor bastante inquieta", disse a PM.

Após revistar a bolsa da adolescente, que completa 13 anos hoje, um agente encontrou 26 invólucros de maconha. Ela afirmou ser companheira do rapaz e ambos foram conduzidos para a 98ª Delegacia de Polícia. O delegado prendeu o rapaz com base nos artigos 33 (tráfico) e 35 (associação) da Lei 11.343/06, no artigo 244B do ECA (corrupção de menores) e no artigo 217 do CP (estupro de vulnerável). A adolescente entrou apenas como envolvida e ficou aos cuidados do Conselho Tutelar, que acompanhou o caso desde a chegada da dupla à DP.