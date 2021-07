Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Publicado 21/07/2021 20:42

Com o tema "Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, a prefeitura de Paty do Alferes vai realizar a XII Conferência Municipal de Assistência Social. Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação e pelo Conselho Municipal de Assistência Social, o evento será realizado no próximo dia 28 e transmitido pelo YouTube da prefeitura, das 13h às 17h.

De acordo com a secretária de Assistência Social, esta é uma oportunidade para debater políticas públicas voltadas à assistência social. “A assistência social é uma área essencial para auxiliar os mais vulneráveis, neste cenário de pandemia é um setor ainda mais importante. A conferência é uma forma da população saber o que nossa secretaria tem realizado no município e uma oportunidade de todos participarem na elaboração de novas políticas públicas voltadas aos mais carentes", disse Jeanne Teixeira.