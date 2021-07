Arma e munições apreendidas - (Imagem: Reprodução/PM)

Arma e munições apreendidas(Imagem: Reprodução/PM)

Publicado 18/07/2021 22:06

Ontem (17), após denúncia anônima sobre briga de casal em um sítio localizado em Paty do Alferes, policiais do 10º Batalhão da Polícia Militar se dirigiram ao local e foram recebidos pelo suspeito com uma espingarda nas mãos. Em seguida, ele depositou a arma no chão e foi revistado. Os agentes encontraram uma munição dentro da espingarda e outra no bolso do homem.

A mulher confirmou a discussão ocorrida e permitiu a entrada da PM na residência, onde foram encontrados mais 14 cartuchos. O casal foi encaminhado para a 96ª Delegacia de Polícia e o homem foi autuado no Artigo 14 da Lei nº 10.826, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição. Foi estabelecida fiança no valor de R$ 5.000,00.