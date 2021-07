Paty possui cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Publicado 15/07/2021 17:36

De acordo com os mais recentes dados divulgados pela prefeitura, Paty do Alferes continua com tendência de queda nos casos ativos de covid-19. Boletim divulgado nesta quinta-feira (15) registra 35 pessoas em estágio ativo da doença. Desses pacientes, 34 estão isolados em suas casas e 1 permanece internado. Ontem (14), Paty registrava 38 casos ativos.

Ainda segundos o mais recente boletim, o município acumula 96 mortes por covid-19 e 2.979 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.