Trabalho de fresagem foi realizado ontem (11)(Imagem: Reprodução)

Publicado 12/07/2021 17:03

Ontem (11), a equipe de Obras da prefeitura de Paty realizou trabalho de fresagem em Arcozelo e Monte Alegre para recapeamento da RJ-125. A fresagem consiste no corte de uma ou mais camadas de um pavimento asfáltico por intermédio de processo mecânico a frio e prepara o trecho para receber o novo asfalto.

De acordo com a prefeitura, a via será asfaltada ainda nesta semana, como parte do projeto Ação Asfalto 2021, que já pavimentou mais de 50 ruas do município, e neste ano conta com o apoio do governo do estado na doação de material.