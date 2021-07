Paty do Alferes fica no Vale do Café e tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Publicado 11/07/2021 20:22 | Atualizado 11/07/2021 20:52

De acordo com o mais recente boletim divulgado pela prefeitura, Paty do Alferes acumula 96 mortes por covid-19 e 2.968 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.



Ainda segundo o levantamento emitido ontem (10), Paty registra 44 pessoas em estágio ativo de covid-19. Desses pacientes, 41 estão isolados em suas casas e 3 estão internados.