Inicialmente, aulas serão ministradas de forma remota - (Imagem: Divulgação)

Inicialmente, aulas serão ministradas de forma remota(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:54

Por meio da Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico (CECRIDE), a prefeitura de Paty do Alferes está procurando profissionais de música e dança para ministrar aulas de Dança de Salão, Teclado, Ballet, Violão, Cavaquinho e Dança (todos os estilos). As inscrições terminam na próxima sexta-feira (09).

De acordo com o secretário de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico, os profissionais vão ministrar as aulas no Centro Cultural de forma remota para os alunos até que as condições sanitárias permitam aulas presenciais. “O governo Juninho e Arlindo sabem a importância de oferecer oficinas culturais para nossa população, nossas aulas de ballet são um sucesso, atendem mais de 200 crianças e queremos ampliar e oferecer novas modalidades à população patiense”, disse Henrique Gonçalves.