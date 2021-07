Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/07/2021 16:19

Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Paty do Alferes informou que todas as doses de vacinas contra a covid-19 que chegaram ao município foram aplicadas dentro da validade, inclusive os lotes da AstraZeneca 4120Z005 (recebido em 25/01/21) e CTMAV506 (recebido em 27/03/21), citados na reportagem do jornal Folha de São Paulo. "A coordenação de imunização reforça seu compromisso com a imunização de toda a população patiense dentro de um processo rigoroso que verifica a validade das vacinas recebidas, além de um controle durante os envios para as unidades e no momento da aplicação", diz a nota.