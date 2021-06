Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Publicado 30/06/2021 17:31

A Prefeitura de Paty do Alferes, em parceria com a empresa multinacional brasileira Tigre, abriu inscrições para qualificação técnica gratuita. Segundo a prefeitura, os treinamentos serão realizados de forma remota entre os dias 12 de julho e 13 de setembro.