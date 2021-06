Terceira etapa termina em 9 de julho - (Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 29/06/2021

Paty do Alferes iniciou a terceira etapa da vacinação contra a influenza/gripe, que contempla pessoas com deficiência e pessoas portadoras de doenças crônicas. De acordo com a prefeitura, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde do município e as pessoas contempladas nesta fase devem procurar aquela mais próxima de sua residência.

A terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 9 de julho. A Secretaria de Saúde destaca que é necessário um intervalo de 14 dias entre as vacinações contra gripe e covid-19.