Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 20:29

Paty do Alferes vai entrar em uma nova etapa da vacinação contra covid-19. A partir de amanhã (28), a Secretaria de Saúde vai vacinar pessoas de 50 e 54 anos sem comorbidades. Segundo a prefeitura, as pessoas desse grupo devem aguardar o contato de seu agente comunitário ou procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para saber quando será sua imunização. Para a vacinação, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e cartão SUS.