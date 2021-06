Todas as emendas do deputado Eurico foram aprovadas - (Imagem: Divulgação)

Todas as emendas do deputado Eurico foram aprovadas(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:11

Ontem (22), o Diário Oficial do Estado publicou o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças de Fiscalização Financeira e Controle da Assembleia Legislativa (Alerj) às emendas apresentadas pelos deputados ao projeto de lei nº 4022/2021 (mensagem Nº 10/2021), que dispõe “sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2022 e dá outras providências”. Todas as 40 emendas apresentadas pelo deputado Eurico Júnior (PV) foram aprovadas.



Por intermédio dessas emendas, o deputado solicitou dezenas de serviços para a região Centro-Sul Fluminense e outros municípios do interior, tais como a melhoria no abastecimento de água, iluminação pública, obras de pavimentação e conservação de rodovias e estradas vicinais e fomentos para saúde, educação, turismo, cultura, segurança e habitação. “Solicitei, via emendas ao orçamento estadual, obras e serviços que terão impacto direto na melhoria da qualidade de vida da população, como a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Paty do Alferes, uma Unidade Básica de Saúde (Clínica da Família), em Anta, no município de Sapucaia, a construção de casas populares no Poaia, em Paty do Alferes, Escola Cívico-Militar em Vassouras, fomento à região turística do Vale do Café, verba para reconstrução da Aldeia de Arcozelo, ofertas de cursos técnicos para diversos municípios, Operação Segurança Presente para a região Serrana e Centro-Sul fluminense, Batalhão de Polícia Rodoviária para Paty do Alferes, adutoras de água bruta para Vassouras, Paty do Alferes e dezenas de obras e serviços nas RJ-115, RJ-123, RJ-125, RJ-131, RJ-134, RJ-134 A2, RJ-137,RJ-143, RJ-144, RJ-145 e RJ-156", explicou Eurico.

De acordo com o texto da Comissão de Orçamento, Finanças de Fiscalização Financeira e Controle, composta pelos deputados Márcio Canella, Márcio Pacheco, Anderson Moraes, Eliomar Coelho, Luiz Paulo, Charlles Batista e Martha Rocha, a apreciação do projeto de lei e suas emendas pela comissão objetivou assegurar o formato do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias correspondente com o que preconiza o orçamento, de forma que a Lei Orçamentária Anual de 2022 não se torne um projeto fragmentado e distante da sua finalidade. Veja, abaixo, as emendas ao orçamento encaminhadas pelo deputado Eurico Júnior, precedidos dos respectivos números:

•275 - BPRV no distrito de Avelar - Paty do Alferes

•276 - Centro Cultural Aldeia de Arcozelo, em Paty do Alferes

•277 - Ciclovia da RJ-115, do Centro de Vassouras à Barão de Vassouras

•278 - Clínica da Família UBS, em Anta, município de Sapucaia

•279 - Construção de dois muros de contenção RJ-125 - Avelar/Andrade Pinto

•280 - Construção de 02 quebra-molas na rodovia RJ-129, Campus IFRJ

•281 - Construção de 50 casas populares no Poaia, em Paty do Alferes

•282 - Construção unidade de pronto atendimento - Paty do Alferes

•283 - Escola cívico-militar no município de Vassouras

•284 - Fomento à atividade dos artesãos em Paty do Alferes

•285 - Fomento à região turística do Vale do Café

•286 - Iluminação pública ciclovia RJ-115 - Vassouras/Barão de Vassouras

•287 - Melhoria do abastecimento de água para Paty do Alferes

•288 - Obras RJ- 137 - Demétrio Ribeiro à Barão de Vassouras

•289 - Obras RJ-156 - trecho de Sumidouro à Volta do Pião

•290 - Obras RJ-125 - Governador Portela/Javary/Centro- Miguel Pereira

•291 - Obras RJ-125 - distrito de Conrado e Governador Portela

•292 - Obras RJ-131 - de Três Rios a Comendador Levy Gasparian

•293 - Obras RJ-134 - São José do Vale do Rio Preto a Sapucaia

•294 - Obras RJ-143 - Barão de Juparanã/Quirino/Esteves, em Valença

•295 - Obras RJ-145 - Barra do Piraí e Rosa Machado

•296 - Oferta de cursos técnicos para diversos municípios

•297- Operação Segurança presente para região serrana e Centro sul fluminense

•298 - Placas indicativas Teresópolis/Friburgo RJ-130 - 298

•299 - Recuperação asfáltica RJ-130 entre os quilômetros zero e 15, em Teresópolis

•300 - Redutores de velocidade na RJ -125, em Paty do Alferes

•301 - RJ Mais Esporte em municípios do Centro Sul fluminense

•302 - RJ-125, distrito de Conrado/Governador Portela, em Miguel Pereira -

•303 - RJ-151, de Afonso Arinos a Manuel Duarte, em Rio das Flores

•304 - RJ-151 - Muro de contenção em Montserrat, em Comendador Levy Gasparian

•369 - Adutora de água bruta - abastecimento Paty do Alferes

•370 - Adutora de água bruta - Andrade Pinto/Glória/Andrade Costa, Vassouras

•371 - Adutora de água bruta do Rio Paraíba do Sul/ Massambará, Vassouras

•372 - Distribuição de água em Vassouras

•373 - Extensão da rede de abastecimento de água - Vassouras

•374 - Pavimentação asfáltica RJ- 115, de Tinguá a Ferreiros - Vassouras

•375 - Pavimentação asfáltica RJ-123, de Avelar a Massambará - 375

•376 - Torres de telefonia celular centro sul fluminense - 376