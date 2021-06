Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 12:19

Nesta segunda (21), a Secretaria de Saúde de Paty do Alferes inicia a vacinação contra a covid-19 para pessoas de 55 e 57 anos sem comorbidades. Outros grupos a serem vacinados a partir de hoje são grávidas, puérperas (mulheres até 45 dias pós parto) e lactantes (mulheres que amamentam até 12 meses), com ou sem comorbidades.

Segundo a prefeitura, as pessoas desses grupos devem aguardar o contato de seu agente comunitário ou procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência para saber quando será sua imunização. Para a vacinação, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e cartão SUS.



A equipe de imunização já aplicou mais de 11 mil doses em Paty. “Nossa equipe tem trabalhado incansavelmente para vacinar o maior número de pessoas, as vacinas estão chegando aos poucos, e à medida que recebemos mais doses conseguimos ampliar a imunização”, explica a coordenadora de imunização do município, Kelly Tashima.