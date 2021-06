Deputado Eurico e o diretor-geral do IBC - (Imagem: Divulgação)

Deputado Eurico e o diretor-geral do IBC(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 13:12

A convite do deputado estadual Eurico Júnior, estiveram em Paty do Alferes o diretor-geral do Instituto Benjamin Constant (IBC), João Ricardo Melo Figueiredo; o diretor pedagógico, Luigi Amorim; o supervisor de educação física, Fábio Bandolim; e a assessora de comunicação, Marília Tavares. Os membros do instituto que é referência nacional na educação e capacitação profissional de pessoas com deficiência visual, baixa visão, surdocegas ou com outras deficiências associadas à visão, participaram de reunião com o prefeito Juninho Bernardes e visitaram a Aldeia de Arcozelo. O coordenador de articulação externa do colégio Pedro II, Antônio Palmeira, também participou do encontro.

O objetivo das visitas foi planejar parcerias para a instalação de serviços do Instituto Benjamin Constant na cidade e, futuramente, na Aldeia de Arcozelo, que poderá abrigar também uma unidade do colégio Pedro II e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ). "Ter uma unidade do Instituto Benjamin Constant, do Pedro II e do IFRJ na Aldeia de Arcozelo será uma oportunidade de ter um polo de educação e cultura acessível para todos, um espaço de inclusão social fundamental para a região", avaliou Eurico, que há anos busca revitalizar a Aldeia criada por Paschoal Carlos Magno para abrigar todas as artes. Segundo o professor João Ricardo, a partir do semestre que vem já será possível, com o apoio do prefeito de Paty, instalar alguns serviços do Benjamin Constant no município.