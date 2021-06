Reunião foi realizada na última quarta (16) - (Imagem: Divulgação)

Reunião foi realizada na última quarta (16)(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 13:32

Na última quarta-feira (16), deputado estadual Eurico Júnior (PV) se reuniu com o subsecretário Estadual de Saneamento, Sérgio Mantovani; o subsecretário de Conservação, Biodiversidade e Mudanças Climáticas, Flávio Gonçalves; o presidente do Inea, Philipe da Silva; e os vereadores Gilmara Fisioterapeuta e Dudu Careca, para tratar de projetos de sustentabilidade e incremento do turismo ambiental nos municípios do interior do Rio. “Solicitei a reunião para encaminhar pautas que defendo como deputado estadual do Partido Verde e integrante das comissões permanentes de Defesa do Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, Turismo, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, da Assembleia Legislativa. É fundamental que seja realizada a fiscalização da construção da hidrelétrica da cachoeira Monte Líbano, em Fragoso, símbolo do município de Miguel Pereira, uma preocupação de moradores da região e uma luta do ambientalista Maurício Ruiz”, explicou Eurico.

O deputado também apresentou demandas relacionadas à gestão dos resíduos sólidos urbanos, melhoria da qualidade do meio ambiente, mitigação do passivo ambiental, recuperação de área degradada e ampliação da recarga hídrica local de Paty do Alferes. Dentre estes, destacam-se a licença ambiental para recuperação do antigo vazadouro de lixo, localizado no horto de Avelar; licença para a construção da Estação de Transbordo; cessão de caminhão baú ou gaiola para ampliação da coletiva seletiva porta a porta nos bairros de Arcozelo e Granja e no distrito de Avelar; aprovação de proposta de melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente; e integração ao Programa Florestas do Amanhã e ao projeto de restauração florestal de mata atlântica pela Apa Palmares. Eurico também solicitou reforço no pedido de aquisição de retroescavadeira hidráulica de braço longo, para retirada de entulho e de partes de barranco nas vias de acesso e estradas vicinais de Três Rios, além de projetos para municípios como Barra do Piraí, Teresópolis, Sapucaia e São José do Vale do Rio Preto.