Protocolos da pandemia foram cumpridos durante a distribuição dos kits(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 13:25

Nesta semana, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação de Paty do Alferes promoveu mais uma etapa do programa Criança Feliz, programa que visa o desenvolvimento integral na primeira infância. De acordo com a prefeitura, foram distribuídos kits com propostas de atividades destacando os festejos juninos e um brinde saboroso para todos as 240 crianças que são atendidas pelo programa em 30 bairros do município.



De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Habitação, o projeto conta com apoio do prefeito Juninho Bernardes e do vice Arlindo Dentista e também tem o objetivo de colaborar com desenvolvimento do vínculo familiar. “O programa funciona através de visitas domiciliares, onde as visitadoras levam até a casa das famílias atividades para serem realizadas com a criança ou no caso da gestante para a própria realizar. Os planos de visita e as atividades propostas são pensados em conjunto pelas visitadoras e a supervisão, elas procuram utilizar materiais recicláveis e utensílios de acordo com a realidade de cada família, levando em conta a faixa etária da criança e sua fase de desenvolvimento. As visitadoras passam por constantes capacitações oferecidas pela Gestão e pelo Ministério da Cidadania, adquirindo cada vez mais conhecimento sobre o Desenvolvimento Infantil e sua importância na vida das pessoas e nas Políticas Públicas”, explicou Jeanne Teixeira.

A coordenadora do Criança Feliz em Paty comentou a adaptação do projeto com a chegada da pandemia de covid-19. “Desde o início da pandemia, o programa precisou passar por adaptações para que pudesse continuar com os atendimentos de forma remota, uma vez que as visitas foram suspensas como medida de proteção. Hoje, o Programa Criança Feliz funciona por meio de contato via WhatsApp, Messenger ou ligação telefônica pelos quais as visitadoras encaminham as atividades e também através da entrega de kits com atividades para serem realizadas entre o familiar cuidador e a criança, recebendo sempre o retorno das famílias pelos meios estabelecidos”, disse Marcela Corrêa.



O Criança Feliz tem como público-alvo gestantes, crianças de 0 a 3 anos e beneficiários do BPC até 6 anos. Para aderir, basta estar cadastrado no Cadastro Único e se dirigir ao CRAS de referência de seu bairro para receber o encaminhamento ao programa, que é financiado pelo governo federal.