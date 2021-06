Colisão aconteceu na RJ-125 - (Imagem: Reprodução/Google Maps)

Publicado 16/06/2021 14:58 | Atualizado 16/06/2021 14:59

Na noite de ontem (15), um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas em Paty do Alferes, sul do Rio. A colisão entre dois veículos aconteceu na RJ-125, que cruza o município, na altura do bairro Monte Alegre. Socorridas pelo Corpo de Bombeiros, as vítimas de 49 e 24 anos foram encaminhadas para o hospital. Não conseguimos informações sobre o estado dos feridos até a publicação desta matéria.