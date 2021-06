Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Por O Dia

Publicado 15/06/2021 18:07

A prefeitura de Paty do Alferes divulgou o mais recente levantamento do número de vacinados contra a covid-19 no município, localizado no sul do Rio. Até esta terça-feira (15), 8.535 pessoas receberam a primeira dose de algum dos imunizantes disponíveis e 3.013 receberam a segunda dose.