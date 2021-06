Paty do Alferes fica no sul do estado - Divulgação

Paty do Alferes fica no sul do estadoDivulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 17:05

A prefeitura de Paty do Alferes informa que já pagou metade do 13º salário dos servidores públicos do município e injetou na economia local mais de R$1.700.000,00. “Este é um compromisso meu e do meu vice Arlindo Dentista com nossos servidores que têm trabalhado muito para o desenvolvimento da nossa cidade e o combate ao coronavírus. Nossa equipe não parou. Desde quando assumimos a prefeitura garantimos o pagamento dos nossos servidores em dia, e neste momento, o 13º é muito importante para nossa economia local”, destacou o prefeito Juninho Bernardes.