Reunião aconteceu na última quarta (09)(Imagem: Divulgação)

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 16:37 | Atualizado 11/06/2021 16:37

Na última quarta-feira (09), o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes, recebeu o presidente da empresa ganhadora do leilão da Cedae, a Iguá Saneamento, para conversar sobre a crise hídrica do município. Além de Carlos Brandão, também participaram da reunião os diretores da empresa, Talita Callman e André Salcedo, o secretário de governo Milton Pimentel e o chefe de gabinete Pedro Andrade.



De acordo com o prefeito, a reunião foi muito produtiva. "A empresa apresentou as metas de serviço para os próximos anos em nossa cidade. Tive a oportunidade de explicar a crise hídrica que o município enfrenta há vários anos. Foi combinado uma soma de esforços para a solução definitiva do problema no município. Mas como a Iguá assume de forma efetiva só em fevereiro de 2022, enquanto prefeitura vamos iniciar algumas ações nos próximos meses para na busca da solução da falta de água que assola nossa população", disse Juninho. Entre as metas da empresa para Paty, estão o aumento da coleta e do tratamento de esgoto de 23% para 90% em 12 anos, universalizando o acesso à água potável, e passando de 85% para 99% da população assistida, ampliando a Tarifa Social. Está prevista para agosto a assinatura do contrato. Depois disso, serão 6 meses de operação assistida junto à Cedae, para que em fevereiro de 2022 as operações da Iguá Saneamento sejam iniciadas no município.