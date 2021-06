Entrega dos cartões começou ontem (08) - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 14:01 | Atualizado 09/06/2021 14:04

Ontem (08), foi iniciada em Paty do Alferes a entrega do cartão Supera RJ para os beneficiários do programa estadual que visa amparar famílias em situação de pobreza ou cidadãos que perderam o emprego durante a pandemia. Nesta primeira etapa, 92 pessoas serão beneficiadas pelo auxílio no município.

O Supera RJ prevê auxílio emergencial mínimo de R$ 200,00, com adicional de R$ 50,00 por filho menor de idade (limitado a 2 filhos). O benefício será concedido para pessoas com renda familiar igual ou superior a R$ 178 que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e que não recebem nenhuma transferência ou benefício social por parte do poder público.



O prefeito Juninho Bernardes; o deputado estadual Eurico Júnior; a secretária de Desenvolvimento Social do município, Jeanne Teixeira; o chefe do posto da Fundacao Leão Xlll, Vinícius; e a servidora da Fundação Leão Xlll, Marinete Fernandes, estiveram presentes na abertura da entrega dos cartões. Saiba mais sobre o Supera RJ acessando o site oficial ou ligando gratuitamente para 0800 071 7474 .