Podem participar crianças acima de 3 anos de idadeDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 14:41

Por meio da Secretaria de Cultura, a prefeitura de Paty do Alferes retoma amanhã (08) as aulas de ballet para crianças e adolescentes do município. De acordo com a prefeitura, foram estabelecidos protocolos de biossegurança e higienização que permitem o retorno.