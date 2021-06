Exercício simulado será realizado no início da semana que vem - Divulgação/Prefeitura de Paty

Exercício simulado será realizado no início da semana que vemDivulgação/Prefeitura de Paty

Por O Dia

Publicado 04/06/2021 13:15

Na próxima semana, a 4ª Brigada de Infantaria Leve do Exército Brasileiro vai realizar um exercício simulado em Paty do Alferes, sul do estado. Os treinamentos estão agendados para segunda (07) e terça-feira (08), dias em que a prefeitura comunica que haverá grande circulação de veículos e drones nos períodos diurno e noturno.