Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE - Reprodução

Paty tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGEReprodução

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 17:12

Após receber mais 350 doses de vacina contra a covid-19, a prefeitura de Paty do Alferes vai vacinar professores das redes municipal, estadual e particular com mais de 18 anos. A partir de amanhã (03), a Secretaria de Saúde de Paty vai começar a imunizar este grupo exclusivamente na Unidade Alba Monteiro Bernardes (Maternidade), de segunda a sexta, das 9h às 14h.



A coordenadora de imunização de Paty relembrou a importância dos profissionais levarem o comprovante de que o trabalho é prestado no município de Paty. “É importante que os professores entendam que devem se vacinar no município em que atuam, porque a base para o envio das doses pelo Ministério da Saúde é o INEP. Desta forma, os professores que atuam em Paty do Alferes, seja na rede municipal, estadual ou particular, podem se vacinar na Maternidade, levando um comprovante do vínculo empregatício. Assim que recebermos mais doses, vamos ampliar para os outros profissionais da educação”, explicou Kelly Tashima.