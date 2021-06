Paty do Alferes tem cerca de 25 mil habitantes, segundo o IBGE Divulgação

Publicado 01/06/2021 12:02

A Secretaria de Saúde de Paty do Alferes iniciou nesta terça-feira (1º) a vacinação contra a covid-19

para pessoas de 50 a 52 anos que possuem comorbidades. É necessário apresentar declaração médica, laudo ou exame que comprove a comorbidade, documento com foto, comprovante de residência e cartão SUS.



Os pacientes que moram na área de cobertura do Programa de Saúde da Família devem entrar em contato com a sua unidade de referência para agendar a imunização. Nos bairros que não têm agentes de saúde, os pacientes devem entrar em contato com a Central de Vacina (WhatsApp 24 98165 0328).