Publicado 28/05/2021 17:13

No dia da Mata Atlântica (27 de maio), a Secretaria do Meio Ambiente de Paty do Alferes realizou o plantio de 450 mudas no Mirante em Palmares. No intuito de estender a adubação verde, a equipe utilizou o margaridão (Tithonia diversifolia), planta de fácil manejo que tolera bem as condições mais secas e de solo pobre, e que atrai insetos e aves. “Nós iniciamos este trabalho de plantio no Mirante em Palmares há dois anos e foi um trabalho exitoso. Hoje estamos ampliando este plantio e, com o solo em condições favoráveis, será possível o cultivo de essências florestais da Mata Atlântica num futuro próximo. Agradeço o apoio do prefeito Juninho e do vice Arlindo Dentista, que são sensíveis a causa ambiental, tanto que já alcançamos a marca de 120.000 m² de área reflorestada, o que equivale a mais de 20.000 mudas nativas plantadas. E vamos continuar reflorestando para promover o futuro sustentável de nossa cidade”, explicou o secretário de Meio Ambiente, André Dantas.