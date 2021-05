Veículo com placa clonada foi apreendido Divulgação/10º Batalhão

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 13:39

Após recebimento de denúncia na noite de ontem (30), policiais militares do 10º Batalhão prenderam um homem em flagrante no centro de Paty do Alferes. Realizada consulta da placa do veículo que ele conduzia, foi constada que a ela não estava de acordo com o chassi.

O rapaz de 27 anos foi conduzido para a 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira e autuado, com fiança fixada no valor de um salário mínimo. O veículo ficou apreendido.