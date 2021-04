Na ação, o carro clonado foi apreendido Divulgação

Rio - Agentes da 21ª DP (Bonsucesso) abordaram um homem, nesta quinta-feira (29), após receberem uma denúncia de que ele estaria trafegando com um veículo clonado na Estrada do Mato Alto, altura do número 3956, no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O suspeito resistiu à abordagem da polícia e houve confronto. Ele foi atingido e encaminhado a um hospital da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do bandido.

Polícia aborda suspeito de envolvimento com a milícia transitando com carro clonado. #ODia pic.twitter.com/ivSIrAn9RI — Jornal O Dia (@jornalodia) April 29, 2021

Na ação, foram apreendidos uma pistola, coletes, emblemas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), radiostransmissores, celulares, uma granada de pimenta, o carro clonado e um contrato de compra e venda de terreno à vista.

O homem, que não teve a identidade revelada, é suspeito de envolvimento com a milícia e possui anotação criminal anterior por porte de arma de fogo.

